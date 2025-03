Feuer an Fahrzeugen und Wohnhaus

Nr. 0623

In Charlottenburg-Nord wurden heute früh sieben Fahrzeuge – sechs Autos und ein Transporter – sowie ein nahestehendes Wohnhaus durch einen Brand beschädigt. Gegen 4:45 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Smart in der Goebelstraße. Beim Eintreffen der Polizei standen bereits drei Autos in Vollbrand. Vier weitere Fahrzeuge und der Eingangsbereich eines angrenzenden Wohnhauses wurden aufgrund der Hitzeentwicklung beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.