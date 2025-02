Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0357

Gestern Mittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 80-jährige Autofahrerin gegen 13:15 Uhr den linken Fahrstreifen der Mecklenburgischen Straße in Richtung Heidelberger Platz. Als sie an der Kreuzung Detmolder Straße/Mecklenburgische Straße/Rudolstädter Straße nach links in die Detmolder Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 52 Jahre alten Motorradfahrer, der die Mecklenburgische Straße in Richtung Blissestraße befuhr. Der Motorradfahrer stürzte und wurde am Kopf sowie an einem Oberschenkel verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).