Drei Autos durch Feuer beschädigt

Nr. 0032

In Lichtenberg brannten in der vergangenen Nacht zwei Autos aus, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Gegen 2 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr und die Polizei zur Blockdammbrücke. Dort stand bereits ein Auto in Brand, die Flammen griffen zwischenzeitlich vollständig auf den dahinterstehenden Pkw über. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte ein Ausbrennen der beiden Fahrzeuge jedoch nicht mehr verhindern. Ein weiteres, davorstehendes Auto wurde durch die Hitze am Heck beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.