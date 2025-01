Besatzung eines Einsatzwagens durch Explosion verletzt

Nr. 0027

Die Besatzung eines Einsatzwagens erlitt gestern Abend in Wittenau durch eine Explosion Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Detonation gegen 20.20 Uhr auf dem Gelände des Polizeiabschnittes 12 an der Straße Am Nordgraben. Ein Polizeioberkommissar erlitt dadurch eine Gesichts- und Augenverletzung, eine Polizeimeisterin erlitt ein Knalltrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Polizist stationär verblieb und bis in die frühen Morgenstunden operiert wurde, konnte die Kollegin das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass die Detonation durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik verursacht wurde. Eine Einwirkung von außen auf das Gelände kann zum jetzigen Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände werden durch das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte des Landeskriminalamtes umfassend ermittelt.