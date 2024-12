Pyrotechnik sichergestellt

Nr. 2702

Einsatzkräfte der Polizei stellten gestern Mittag eine erhebliche Menge Pyrotechnik sicher, die unrechtmäßig zum Verkauf angeboten wurde. Kräfte in Zivil überprüften gegen 12.30 Uhr im Bereich des S-Bahnhofes Beusselstraße zwei Jugendliche, die auffällige pyrotechnische Gegenstände bei sich trugen. Die beiden 17-Jährigen gaben an, die Böller in einem Geschäft im Stieffring gekauft zu haben, nachdem sie sich zuvor mit dem Verkäufer über einen Messengerdienst verabredet hatten. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Böller der Jugendlichen und begaben sich zu dem Geschäft. Dort trafen sie den 17-jährigen Verkäufer, den 36 Jahre alten Geschäftsführer sowie zwei weitere Männer, 22 und 31 Jahre alt. Der Geschäftsführer gestattete die Durchsuchung des Ladens freiwillig. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes stellten dabei circa drei Tonnen verpackte Pyrotechnik der Klassen F2 und F3 sowie in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper sicher. Handelserlös aus bereits getätigten Verkäufen wurde ebenfalls beschlagnahmt. Eine Genehmigung, die für den Verkauf dieser Art von Pyrotechnik nötig ist, konnte der Geschäftsinhaber nicht vorweisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jugendlichen Käufer und die vier Männer aus dem Geschäft entlassen. Die vier müssen sich demnächst wegen Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.