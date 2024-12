Junger Mann nach Geschäftseinbruch festgenommen

Nr. 2701

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht zu einem Laden in Wilmersdorf alarmiert, wo eine Zeugin Beschädigungen an der Hintertür eines Geschäfts festgestellt hatte. Kurz vor 23 Uhr in der Berliner Straße angekommen, nahmen die Einsatzkräfte ein Klirren an der Vorderseite des Geschäfts wahr und stellten fest, dass die Schaufensterscheibe eingeschlagen worden war, Kartons mit Pyrotechnik im Geschäft zur Abholung bereitgestellt worden waren und jemand den Ort fluchtartig in Richtung Prinzregentenstraße verließ. Sie konnten den Tatverdächtigen, einen polizeibekannten 20-Jährigen, in der Nähe stellen. Bei dem mutmaßlichen Einbruch hatte er sich Schnittwunden an einer Hand zugezogen und wurde deshalb von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam durfte er anschließend zunächst seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.