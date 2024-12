Paketbote rassistisch beleidigt und angegriffen

Nr. 2698

Ein Paketbote wurde gestern am frühen Nachmittag in Rummelsburg rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Kurz nach 14 Uhr befand sich der 51-Jährige in der Margaretenstraße am Klingeltableau eines Wohnhauses, um nach dem Namen eines Empfängers einer Postsendung zu suchen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen trat ein 41 Jahre alter Mann von hinten an den Paketboten heran und begann ein Streitgespräch, in dessen Zuge er den 51-Jährigen rassistisch beleidigte. Zudem soll er eine Glasflasche mehrfach auf den Unterarm des Paketboten geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Nach Feststellung seiner Personalien durfte er seiner Wege gehen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Der Paketbote lehnte eine ärztliche Behandlung zunächst ab und setzte seinen Dienst fort.