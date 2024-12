Seniorinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2697

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Seniorinnen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten die beiden 77 und 78 Jahre alten Frauen gegen 17.20 Uhr bei Rot die Gaußstraße in Richtung Mierendorffplatz an der Kreuzung Gaußstraße/Olbersstraße/Lise-Meitner-Straße. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen die Olbersstraße in Richtung Gaußstraße befuhr, kam trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr die beiden Frauen an. Sie zogen sich dabei Kopfverletzungen, Platzwunden und Knalltraumata zu. Nachdem Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 am Ort Erste Hilfe geleistet hatten, brachten alarmierte Rettungskräfte die beiden Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeidirektion 2 (West) übernommen.