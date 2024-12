Bürocontainer im Botanischen Garten brennen vollständig aus

Nr. 2696

Heute früh wurden Polizei und Feuerwehr zu brennenden Bürocontainern in Lichterfelde alarmiert. Ein Zeuge bemerkte gegen 5.30 Uhr einen Brand auf dem Betriebsgelände des Botanischen Gartens in der Straße Am Fichtenberg und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Brandbekämpfer löschten drei in Flammen stehende Container, wobei nur einer als Büro fungierte. In den anderen Containern wurden Küchenutensilien gelagert. Neben den vollständig ausgebrannten Objekten wurden ein in der Nähe befindlicher Gabelstapler sowie ein Elektrokart beschädigt. Bei beiden Fahrzeugen schmolzen Kunststoffteile, sie waren nicht mehr fahrfähig. Personen wurden nicht verletzt. Die noch andauernden Ermittlungen zur Brandursache führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).