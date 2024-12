Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2695

Gestern Nachmittag kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 14.30 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte zur Reichsstraße/Steubenplatz alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 23-jährige Toyota-Fahrerin die Reichsstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz. An der Kreuzung Reichsstraße/Steubenplatz kam von links aus Richtung Steubenplatz die 54-jährige Fahrerin eines Elektrokleinfahrzeugs und stieß mit der Toyota-Fahrerin zusammen. Durch die Kollision erlitt die 54-Jährige Verletzungen am Kopf und Rumpf. Rettungskräfte versorgten sie zunächst im Fahrzeug. Parallel entfernten sie die Tür mittels eines Seitenschneiders, um die Verletzte zu befreien und anschließend in eine Klinik zu fahren. Auch die 23-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein, lehnte die ärztliche Versorge jedoch ab. Ein Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.