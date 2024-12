Räuber schießt mit PTB-Waffe auf Polizei und leistet Widerstand

Nr. 2694

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen mutmaßlichen Räuber in Karow fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein maskierter Mann gegen 1.30 Uhr in der Straße Am Danewend von einem 27-Jährigen durch Vorhalten einer Pistole Geld gefordert haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten in der Nähe des Tatortes einen 18-jährigen mutmaßlichen Täter feststellen. Dieser flüchtete, als die Einsatzkräfte ihn ansprachen. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte der Tatverdächtige durch einen Polizeibeamten an der Schulter festgehalten werden. Der Heranwachsende zog eine Pistole, welche sich später als PTB-Waffe herausstellte, und schoss in Richtung des Polizisten. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt. Der 18-Jährige wurde anschließend durch weitere eintreffende Polizisten und Polizistinnen festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Festgenommene wurde bei der Festnahme leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Nach Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme wurde er an das zuständige Fachkommissariat überstellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich im Nahbereich weitere vermeintliche Raubtaten mit vergleichbarer Begehungsweise und Täterbeschreibung ereignet haben. Die noch andauernden Ermittlungen zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie zu den Raubtaten und ob diese miteinander in Verbindung stehen führt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).