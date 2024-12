Streifenwagen mit Holzlatte und Feuerwerk angegriffen

Nr. 2693

Eine Polizeistreife wurde gestern Abend von unbekannten Tätern in Kreuzberg mit Feuerwerk beschossen. Gegen 21.30 Uhr wartete die Streife an der rot leuchtenden Ampel Urbanstraße/Graefestraße. Als der Streifenwagen bei grün losfuhr, warf eine maskierte Person eine Holzlatte auf das Einsatzfahrzeug. Anschließend beschossen weitere maskierte Personen das Auto mit Pyrotechnik. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer brachte sich durch Wegfahren in Sicherheit und wurde nicht verletzt. Das Einsatzfahrzeug wurde leicht beschädigt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).