Säugling bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2692

Gestern Abend wurde ein Säugling bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 34-Jährige gegen 21.20 Uhr mit einem Mini die Bornholmer Straße in Richtung Prinzenallee. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem zwei Monate alten Baby in ihrem Seat dahinter. Auf der Straßenkreuzung Bornholmer Straße/Grüntaler Straße soll die 34-jährige Autofahrerin ohne erkennbaren Grund stark gebremst haben, sodass die Seat-Fahrerin auf sie auffuhr. Dabei prallte der Kindersitz mit dem darin befindlichen Neugeborenen, trotz des angelegten Sicherheitsgurtes, gegen den Vordersitz. Das Baby wurde vorsorglich durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.