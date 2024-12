Frau und Mann mit Messer verletzt

Nr. 2690

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 52 wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen gerieten ein 49-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau gegen 16.20 Uhr in einer Bar in der Boppstraße mit einem anderen Mann zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 48-Jährigen durch den unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt worden sein. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg. Hier soll der Unbekannte dem 49-Jährigen mit einem Messer Verletzungen im Bauch zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der 49-Jährige wurde notoperiert, schwebt aber weiterhin in Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).