Sechs Verletzte nach Tumulten bei Werbeaktion eines Influencers

Nr. 2687

Gestern Mittag kam es zu Tumulten bei einer Veranstaltung in Gesundbrunnen. Zwischen 12.30 und 14.50 Uhr war die Polizei im Rahmen einer Aktion eines Influencers in einem Waffelgeschäft an der Grüntaler Straße im Einsatz. Ein Content-Creator aus sozialen Medien kündigte im Vorfeld an, Bowls zu verschenken. Bereits weit vor der für 14 Uhr geplanten Aktion befanden sich rund 1.000 Teilnehmende, darunter hauptsächlich Kinder und Jugendliche, vor dem Geschäft. Einsatzkräfte sperrten die Grüntaler Straße zwischen der Badstraße und der Bellermannstraße für den Fahrzeugverkehr. Nachdem die Personenanzahl auf 2.000 angewachsen war und der Influencer erstmalig gesichtet wurde, kam es zu ersten Unruhen. Folglich mussten Einsatzkräfte einen Achtjährigen aufgrund kurzzeitiger Atemnot aus dem Gefahrenbereich bringen. Alarmierte Rettungskräfte richteten daraufhin eine Verletztensammelstelle ein. Um ein weiteres Eindringen von Personen in den Laden zu verhindern, wandten Einsatzkräfte Zwang in Form von Schieben und Drücken an. Polizeilichen Lautsprecherdurchsagen, die Fahrbahn und den Gehweg für den Transport von Verletzten freizumachen, wurden vorerst nicht Folge geleistet. Daher musste zwischenzeitlich die Badstraße zwischen Böttgerstraße und Stettiner Straße in Richtung Pankstraße ebenfalls gesperrt werden. Der Influencer und der Ladenbesitzer einigten sich mit der Polizei darauf, die Verteilaktion abzubrechen. Als der Influencer über einen Hinterausgang abfahren sollte, rannte eine Vielzahl von Teilnehmenden zu den Ausfahrten des Innenhofs. In diesem Gedränge sollen mehrere Personen wild um sich geschlagen und dabei eine Zehnjährige im Brustbereich getroffen haben. Das Mädchen kam mit Schmerzen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus erlitten noch vier weitere Minderjährige Atemnot und Kreislaufprobleme. Erst als der Content-Creater in Begleitung von Einsatzkräften wegfuhr, beruhigte sich die Lage, sodass der Fahrzeugverkehr sowohl in der Badstraße, als auch in der Grüntaler Straße wieder freigegeben werden konnte. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt in dem Fall mit dem verletzten Mädchen wegen gefährlicher Körperverletzung.