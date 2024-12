Mann greift Sicherheitspersonal auf dem Bahnhof an

Nr. 2684

In Wittenau hat ein Mann in der vergangenen Nacht einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der BVG angegriffen. Der 26-Jährige und sein 33 Jahre alter Kollege hatten den 28-Jährigen kurz nach Mitternacht aufgefordert, den U-Bahnhof Wittenau zu verlassen. Daraufhin biss er dem 26-Jährigen in einen Finger und verursachte dadurch eine blutende Wunde. Als Polizeikräfte am Ort eintrafen, schrie und pöbelte der 28-Jährige und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter am Knie verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von über 2,4 Promille. Da er weitere Straftaten androhte und ankündigte, dem Platzverweis nicht Folge leisten zu wollen, musste er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord).