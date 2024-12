Vor Kontrolle geflüchtet und gegen Lichtmast gefahren

Nr. 2683

In der vergangenen Nacht fuhr ein betrunkener Autofahrer in Marienfelde gegen einen Lichtmast, nachdem er sich einer Polizeikontrolle entzogen hatte. Der 60-Jährige befuhr die Motzener Straße in Richtung Nunsdorfer Straße, als Polizeikräfte ihn gegen 1.45 Uhr anhalten wollten. Der Fahrer ignorierte Blaulicht, Martinshorn und Anhaltezeichen und beschleunigte. An der Ecke Motzener Straße/Nunsdorfer Ring verlor er schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr gegen einen Lichtmast und kam an der dortigen Bushaltestelle zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Mann mit möglichen inneren Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund zwei Promille. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.