Frau mit Messer angegriffen

Nr. 2682

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Siemensstadt mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die 26-Jährige gegen 3.30 Uhr angegriffen, als sie ein Mehrfamilienhaus im Rohrdammweg verließ. Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und wurde notoperiert. Ein herbeigerufener Bekannter brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung dauern an.