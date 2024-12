Junger Mann prallt mit Pkw gegen Hauswand

Nr. 2681

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Heranwachsender verletzte. Der 19-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr mit einem Opel die Chausseestraße in Richtung Müllerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er einen vor ihm fahrenden 32-jährigen Honda-Fahrer überholen. Dabei streifte er die linke Seite des Wagens, überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel und prallte dann frontal gegen eine Hauswand in der Chausseestraße. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 19-Jährigen bewusstlos am Steuer sitzend an und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da bei der medizinischen Erstversorgung beim Fahrer diverse Betäubungsmittel gefunden worden waren, wurde ihm im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt. Der Opel war nicht mehr rollfähig und musste abgeschleppt werden. Auch am Honda entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeidirektion 5 (City) übernommen.