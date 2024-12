Autodiebe festgenommen

Nr. 2678

In Staaken alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er auf drei mutmaßliche Autodiebe aufmerksam geworden war. Er gab an, zunächst gegen 22 Uhr am Blasewitzer Ring beobachtet zu haben, wie zwei 55 und 36 Jahre alte Männer und ein bislang Unbekannter das Auto seines Bekannten auf einen Abschleppwagen luden. Als der Zeuge das Trio darauf ansprach, schoben die Männer den Wagen zurück und entfernten sich mit dem Abschleppwagen. Wenige Minuten später sah der Zeuge das Trio mit dem Abschleppwagen erneut, diesmal befand sich ein Renault auf der Ladefläche. Schließlich sollen die drei mit dem leeren Abschleppwagen zum Blasewitzer Ring zurückgekehrt sein. Dort sprach sie der Zeuge erneut an. Daraufhin flüchtete der bislang Unbekannte zu Fuß, seine mutmaßlichen Komplizen mit dem Abschleppwagen konnten von inzwischen alarmierten Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 23 in der Egelpfuhlstraße Ecke Lazarusstraße festgenommen werden. Im Polizeigewahrsam mussten sie sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Den Abschleppwagen stellten die Einsatzkräfte sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden an das zuständige Fachkommissariat der Direktion 2 (West) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.