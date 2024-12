Rad- und Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2677

Bei einem Verkehrsunfall in Weißensee wurden gestern Vormittag eine Radfahrerin und eine Autofahrerin verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr gegen 11.45 Uhr die Börnestraße in Richtung Ostseestraße, die 53-jährige Autofahrerin befuhr die Langhansstraße in Richtung Berliner Straße. An der Kreuzung Börnestraße Ecke Langhansstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedesfahrer und der Fahrerin eines Fords. Der Mercedes wurde durch die Wucht gegen eine dort wartende 46-jährige Radfahrerin geschleudert. Sie erlitt durch die Kollision innere Verletzungen und Brüche im Rumpf- und Kopfbereich. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die 53-jährige Autofahrerin kam zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen im Kopfbereich in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde auch gegen zwei dort parkende Autos geschleudert, die ebenfalls beschädigt wurden. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.