Brandstifter unterwegs

Nr. 2676

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen mehrerer mutmaßlicher Brandstiftungen gestern Nachmittag in Kreuzberg. Gegen 16.45 Uhr stellte ein Zeuge Brände an zwei Fahrrädern und einem E-Roller vor einem Krankenhaus in der Dieffenbachstraße fest. Ein Krankenhausmitarbeiter konnte diese selbständig löschen. Circa 15 Minuten später meldete ein Passant einen Brand an einem geparkten Kraftrad in derselben Straße. Eisatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 löschten diesen mit einem Feuerlöscher, ebenso ein nahezu zeitgleich in unmittelbarer Nähe brennendes mobiles Toilettenhäuschen. Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten nach. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein junger Mann alle drei Taten begangen haben. Die Ermittlungen dauern an.