Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2674

Gestern Vormittag ereignete sich in Niederschönhausen ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen war ein 53-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem Cupra in der Straße vor Schönholz in Richtung Hermann-Hesse-Straße unterwegs. Ein 51-jähriger Fahrer eines Porsches, der die Straße vor Schönholz in Richtung Germanenstraße befuhr, bog an der Einmündung zur Provinzstraße nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Cupra. Durch den Aufprall wurden mehrere Personen verletzt. Der Porsche-Fahrer und seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurden beide mit Rumpfverletzungen zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 75-Jährige hatte sich außerdem noch an beiden Beinen verletzt. Der Fahrer des Cupras und seine 73-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls Rumpfverletzungen, wurden in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Ein weiterer Mitfahrer des Cupras, ein 77-Jähriger, erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße vor Schönholz war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zwischen der Schützenstraße und Klemkestraße sowie Provinzstraße Ecke Herbststraße bis etwa 13.35 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).