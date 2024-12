Seniorin verletzt und eingesperrt - Festnahme

Nr. 2672

Gestern Vormittag kam es zu einem schweren Raub in einer Wohnung in Wilhelmstadt. Nach ersten Erkenntnissen hörte ein Anwohner gegen 10 Uhr Hilferufe in einem Hochhaus im Reclamweg und verständigte den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten die Schreie der verschlossenen Wohnung einer 84-jährigen Frau zuordnen, öffneten die Tür gewaltsam und entdeckten dort die Seniorin mit einer Stichverletzung im Oberkörper. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde eine 19-Jährige festgenommen. Sie soll die 84-Jährige in der Wohnung angegriffen, eingesperrt und ihre Wohnungsschlüssel entwendet haben. Die Tatverdächtige wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Sie soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.