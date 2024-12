Mutter angegriffen und verletzt – Festnahme

Nr. 2668

Vorgestern Abend meldete sich eine 69-jährige Frau mit diversen Verletzungen im Kopfbereich auf einem Polizeiabschnitt im Ortsteil Wedding und bat um Hilfe. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau gegen 19 Uhr von ihrem 41-jährigen Sohn in dessen Wohnung in der Oudenarder Straße mit einem Beil angegriffen und verletzt worden sein. Hinzualarmierte Spezialkräfte des Landeskriminalamts konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Wohnung festnehmen. Während der Festnahme wurden vier Dienstkräfte verletzt, einer von ihnen musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und trat anschließend vom Dienst ab. Der 41-Jährige zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Er wurde nach ambulanter Behandlung einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Die Mutter des Mannes wurde in ein Krankenhaus zur intensivmedizinischen Behandlung gebracht und verbleibt dort stationär. Die weiteren Ermittlungen dauern an.