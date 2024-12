Senior ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Nr. 2667

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll ein 71-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr den Parkplatz eines Einkaufszentrums verlassen haben und in den Fließverkehr der Alfred-Kowalke-Straße eingefahren sein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Dacia eines 35-Jährigen, der die Alfred-Kowalke-Straße Richtung Am Tierpark befahren habe. Im weiteren Verlauf schob der Senior mit seinem Wagen den Dacia gegen einen Stein, der sich auf der Mittelinsel an einer Querungshilfe für Fußgänger befand, und überfuhr die Mittelinsel. Hierbei geriet er auf den Gehweg der Gegenfahrbahn, prallte gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses und fuhr dort eine 82-jährige Fußgängerin an. Bei der Kollision wurde die 82-Jährige durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Ihr 86-jähriger Begleiter erlitt einen Schock. Der 71-Jährige setzte seine Fahrt fort, überfuhr erneut die Mittelinsel in Richtung Am Tierpark und beschädigte dort eine Holzbegrenzung. Anschließend fuhr er auf dem rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Gehweg, auf dem ein 77-jähriger Fußgänger zur Seite springen musste und sich dabei am Kopf und am Arm verletzte. Mehrere Meter weiter beschädigte er einen Lichtmast und kam an einem Briefkasten, welchen er ebenfalls beschädigte, zum Stehen. Nun versuchte der 71-Jährige, rückwärts seine Fahrt fortzusetzen und prallte gegen einen geparkten Skoda auf der Nebenfahrbahn. Anschließend fuhr er erneut vorwärts gegen den Briefkasten. Aufgrund der starken Beschädigungen am Wagen endete die Fahrt dort. Der Fahrer, der nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde wegen eines vermuteten medizinischen Notfalls stationär in ein Krankenhaus gebracht. Die 82-jährige Fußgängerin wurde ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 77 und 86 Jahre alten Fußgänger wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.