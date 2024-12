Mann droht mit Messer und verletzt bei Festnahme Polizisten

Nr. 2666

Ein Mann bedrohte gestern Nachmittag in Steglitz zwei Personen mit einem Messer und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen waren ein 42-Jähriger und eine 19-Jährige gegen 14.45 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Schloßstraße in Richtung Markelstraße unterwegs, als ein 32-jähriger Mann unvermittelt aus einem Hauseingang trat und mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung der Frau machte. Ihr Begleiter konnte sie wegziehen und dadurch eine Stichverletzung verhindern. Alarmierte Einsatzkräfte der Abschnitte 48 und 45 nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Als die Einsatzkräfte den Mann im Einsatzfahrzeug anschnallten, biss er einem Polizisten in den Finger, versetzte ihm einen Kopfstoß und spuckte in dessen Richtung. Der Polizist verletzte sich dabei leicht. Aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten wurde der Tatverdächtige in die psychiatrische Fachabteilung eines Krankenhauses gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur versuchten gefährlichen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.