Mann verletzt Bekannte - Festnahme

Nr. 2665

Gestern früh alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Alt-Hohenschönhausen die Polizei, als sie eine lautstarke Auseinandersetzung in der Nachbarschaft wahrnahm. Gegen 3.30 Uhr an der Anschrift im Heckelberger Ring angekommen, stellten die Einsatzkräfte eine 40 Jahre alte Frau fest, die sich mit Verletzungen an Armen, Händen, Beinen und am Kopf aus der Wohnung ihres 36 Jahre alten Bekannten in die Wohnung eines Nachbarn geflüchtet hatte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 40-Jährige mit ihrem 36-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in Streit geraten. Dabei soll der Mann sie mit einem Fleischklopfer und einem Messer verletzt haben. Der Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, konnte heute festgenommen werden. Er wurde an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt, die wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.