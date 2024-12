Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2655

Gestern Abend kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-Jähriger gegen 19.30 Uhr die Hardenbergstraße in Richtung Jebensstraße bei roter Fußgängerampel überquert haben. Ein 37-jähriger Autofahrer, der seinerseits die Hardenbergstraße in Richtung Fasanenstraße befuhr, kam trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr den Mann an. Der Fußgänger wurde unter dem Wagen eingeklemmt und erlitt Verletzungen an Kopf sowie Rumpf. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.