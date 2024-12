Seniorin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2654

Die 74-jährige Radmila MITROVIĆ aus Wedding wird vermisst. Sie wurde zuletzt am Nachmittag des 21. Dezember 2024, Samstag, vor ihrer Wohnanschrift in der Steegerstraße mit zwei großen grünen Tüten voller leerer Plastikflaschen gesehen.

Ermittlungen haben ergeben, dass Frau MITROVIĆ vermutlich am S-Bahnhof Wollankstraße in die S-Bahn gestiegen ist. Ihre frühere Arbeitsstelle lag in Berlin-Wannsee. Frau MITROVIĆ ist stark dement und orientierungslos.

circa 152 cm groß

schlanke Statur

rotes Haar

Narbe an der rechten Wange

schwarze Stoffhose

rote Bluse

rote Kapuzen-Sweatjacke mit Reißverschluss (siehe Foto)

rote Hauspantoffeln

Frau MITROVIĆ hat ein Schlüsselbund am Karabiner mit 4 Schlüsseln bei sich.