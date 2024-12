Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2652

Bei einem Verkehrsunfall in Westend wurde gestern Mittag eine Fahrradfahrerin verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger kurz nach 13.30 Uhr mit einem Mietwagen die Masurenallee in Richtung Theodor-Heuss-Platz und fuhr die 77-Jährige an, die mit ihrem Fahrrad in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs Berlin von rechts aus, offenbar bei Rot, die Fahrbahn überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin mit einer Beinverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.