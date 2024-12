Durch Messer verletzt und anschließend verhaftet

Nr. 2651

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Wedding mit einem Messer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand trafen zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren gegen 22 Uhr auf dem Nettelbeckplatz aufeinander. Im weiteren Verlauf habe der 26-jährige Tatverdächtige mit einem Messer zugestochen und den 27-Jährigen am Oberschenkel verletzt. Als Polizeikräfte am Ort eintrafen, konnten sie den mutmaßlichen Täter festnehmen und in ein Polizeigewahrsam bringen. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen sowie einer freiwilligen Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verletzte mit einem internationalen Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wurde er aufgrund des Haftbefehls in ein Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).