Schussverletzung an Arm erlitten

Nr. 2650

In der vergangenen Nacht kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Fennpfuhl. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 31-Jähriger gegen 23.30 Uhr im Beisein zweier Bekannter auf dem Gehweg der Bernhard-Bästlein-Straße von der Elli-Voigt-Straße kommend in Richtung Herzbergstraße unterwegs gewesen sein. Dem Trio seien dann vier Männer entgegengekommen. Als diese an dem 31-Jährigen und seinen Bekannten vorbeigegangen seien, kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse, in deren Folge die Tatverdächtigen sowie die Bekannten geflüchtet seien. Der 31-Jährige bemerkte anschließend eine Verletzung an einem Unterarm und begab sich eigenständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.