Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Nr. 2649

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall in Schöneberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit einem Mietwagen in der Geisbergstraße in Richtung Motzstraße unterwegs. Dort verlor er offenbar die Kontrolle über den Cupra, fuhr gegen einen an der rechten Fahrbahnseite geparkten Kia und anschließend gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Volvo. Durch den Aufprall wurde der Volvo dann gegen einen Mercedes und der wiederum auf einen Mazda geschoben. Daraufhin kippte der Wagen des 58-Jährigen auf die linke Seite. Alarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Wagen und brachten ihn mit Arm-, Bein-, Kopf- sowie Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer weder alkoholisiert noch stand er unter Einfluss von Drogen. Weitere Personen wurden nicht verletzt, allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.