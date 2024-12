Treppe hinunter gestürzt - Verdacht eines Tötungsdelikts

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2646

Die 1. Mordkommission übernahm gestern Abend die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Neukölln. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen zwei noch unbekannte Männer gegen 17.30 Uhr ein Pärchen im Alter von 29 und 38 Jahren auf einer Treppe eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenallee an. Dabei stürzte einer der Angreifer den 38-Jährigen die Treppe hinunter. Durch den Sturz erlitt der Angegriffene erhebliche Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Mit dem Ableben des 38-Jährigen ist zu rechnen. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der 1. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.