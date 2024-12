Insassin bei Unfall verletzt - mehrere beschädigte Wagen

Nr. 2645

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Baumschulenweg sind eine Frau verletzt und mehrere Wagen beschädigt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 21-Jähriger gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit einer 17-Jährigen in einem Fiat in der Neuen Krugallee in Richtung Bulgarische Straße unterwegs. Beim Überholen eines vor ihm fahrenden Autos verlor der junge Mann offenbar die Kontrolle über den Fiat und stieß gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW. In der Folge wurden weitere sieben geparkte Wagen auf der linken und der rechten Fahrbahnseite entweder durch den Fiat, durch das Aufeinanderschieben der einzelnen Autos oder herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Bei den Kollisionen verlor der Fiat das linke Vorderrad, sodass sich der 21-Jährige mit dem Fiat entgegen der Fahrtrichtung drehte, dann gegen einem Ford, der am linken Fahrbahnrand geparkt war, stieß und im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, musste die 17-Jährige, die hinten im Auto saß, von Rettungskräften mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb. Dem Autofahrer wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fiat zur Eigentumssicherung sichergestellt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Neuen Krugallee bis etwa 5.30 Uhr gesperrt. Von der Sperrung war die BVG-Buslinie 265 betroffen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.