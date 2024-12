Jugendlicher mit Gesichtsverletzungen stationär im Krankenhaus

Nr. 2644

Zwei bislang unbekannte Jugendliche schlugen einem weiteren Jugendlichen vergangene Nacht in Lichtenberg mehrfach mit Fäusten ins Gesicht. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der 16-Jährige gegen 22 Uhr an der Landsberger Allee Ecke Siegfriedstraße aus einem Bus der BVG, als er dabei von zwei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert wurde. Gemeinsam gingen die drei in eine Grünanlage in der Nähe. Dort sagte einer der Jugendlichen dem 16-Jährigen, dass er sich auf eine Parkbank setzen soll. Nachdem dieser saß, schlugen die beiden Unbekannten mit Fäusten mehrfach auf ihn ein und dabei wiederholt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Angreifer. Verletzt ging der Angegriffene zunächst nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn schließlich zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).