Einsatzkräfte mit Messer bedroht

Nr. 2643

Ein Mann bedrohte vergangene Nacht in Neukölln Einsatzkräfte der Polizei mit einem Messer. Gegen 22.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Schnellrestaurant am Herrmannplatz. Gemäß deren Aussagen und den Angaben des Personals des Restaurants fühlten sich diese sich von dem 30-Jährigen bedroht. Das Personal forderte ihn mehrmals auf, das Restaurant zu verlassen. Die eingesetzten Polizisten forderten den aggressiven Tatverdächtigen auf, mit ihnen das Lokal zu verlassen. Im Eingangsbereich versuchte der Mann jedoch in das Restaurant zurückzukehren. Ein Polizeibeamter hinderte den 30-Jährigen daran, worauf dieser ein Messer hervorholte, es vor sich streckte und die Einsatzkräfte damit bedrohte. Die Einsatzkräfte forderten den Mann daraufhin auf, das Messer fallen zu lassen, was dieser ignorierte. Durch einfache körperliche Gewalt und den Einsatz von Reizstoff konnte der Tatverdächtige überwältigt und festgenommen werden. Zur Überstellung an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) brachten sie ihn anschließend in ein Polizeigewahrsam. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen und Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, des Verdachts der Bedrohung sowie des Hausfriedensbruches verantworten.