Raubversuch mit Elektroschocker

Nr. 2640

Ein Unbekannter attackierte gestern Nachmittag in Tiergarten zunächst eine Frau und kurz darauf einen Mann mit einem sogenannten Elektroschocker. Nach Zeugenangaben griff ein bislang noch unbekannter Mann gegen 14.40 Uhr eine 29-Jährige in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße an, löste an ihrem Hals mehrmals ein Elektroimpulsgerät aus und riss ihr zwei Halsketten vom Hals. Die Angegriffene rief laut um Hilfe, sodass ihr Arbeitskollege zu ihr eilte, um ihr zu helfen. Dieser wurde ebenfalls vom Tatverdächtigen mit dem Elektroschocker attackiert. Abschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer ohne Beute. Während die 29-Jährige ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde, verzichtete ihr Arbeitskollege auf eine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).