Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Moabit

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2639

In der vergangenen Nacht übernahmen die 2. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin im Stadtteil Moabit die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es kurz vor 1 Uhr zu einem Streit zwischen einer 38-jährigen Frau und ihrem 39-jährigen Partner in der gemeinsamen Wohnung an der Lehrter Straße. Hierbei soll der 39-Jährige – mit Tötungsvorsatz – mit einem Messer auf die Frau mehrfach eingestochen haben. Durch Einschreiten Dritter soll der Mann von der Frau abgelassen haben, die auf den Hausflur flüchtete und um Hilfe rief. Alarmierte Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 39-Jährigen am Ort fest. Er soll im Laufe des morgigen Tages einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und zum Hintergrund der Tat, dauern an.