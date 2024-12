Autofahrer fährt Fußgänger an

Nr. 2637

Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf ein Fußgänger verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 61-Jährige gegen 16.40 Uhr mit seinem VW in der Lindauer Allee in Richtung Aroser Allee unterwegs. Kurz hinter der Roedernallee wechselte er die Fahrstreifen, als zeitgleich der 87 Jahre alte Fußgänger plötzlich von rechts aus die Fahrbahn überqueren wollte. Der 61-Jährige versuchte noch, mit einer Bremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm nicht und er fuhr den Senior mit seinem Wagen an. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen mit Kopf- und Rumpfverletzungen in eine Klinik, in der er stationär verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.