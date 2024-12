Durch Schüsse aus einer Faustfeuerwaffe verletzt

Nr. 2636

Ein Mann erlitt gestern Abend in Alt-Hohenschönhausen mehrere Schussverletzungen an den Beinen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste sich gegen 19.15 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf dem Gehweg der Hauptstraße aus einer Personengruppe und ging zu einer weiteren Gruppe, bestehend aus mehreren Männern. Dort schoss er mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals er auf einen 19-Jährigen, der daraufhin zu Boden stürzte. Anschließend soll der Schütze weitere Schüsse auf den Liegenden gefeuert haben und flüchtete anschließend in Richtung Große-Leege-Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten, der keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten hatte, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Große-Leege-Straße von einem Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts Berlin, in die sich der Tatverdächtige geflüchtet haben soll, verlief negativ. Die Ermittlungen, insbesondere zum derzeit noch unklaren Tathintergrund, von dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an.