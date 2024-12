Zweijähriger bei Unfall verletzt – Autofahrer geflüchtet

Nr. 2635

Ein Autofahrer ist gestern Vormittag mit einem Wagen geflüchtet, nachdem er in Gesundbrunnen einen zweijährigen Jungen angefahren hatte. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Unbekannte gegen 10.45 Uhr mit einem Auto die Steegerstraße in Richtung Grüntaler Straße und erfasste das Kleinkind, das von links aus plötzlich die Fahrbahn überquerte. In der Folge wurde der Junge durch die Luft geschleudert und kam dann auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Autofahrer hielt kurz an und entfernte sich dann vom Unfallort, nachdem er mit einem Angehörigen des Jungen gesprochen hatte, ohne auf die Polizei zu warten. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kleinkind mit Kopf-, Arm-, Bein- und Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem geflüchteten Autofahrer, führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord).