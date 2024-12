Auto stößt mit Tram zusammen

Nr. 2625

Gestern Vormittag ereignete sich in Johannisthal ein Verkehrsunfall zwischen einer Tram und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 81-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr mit seinem Dacia den Groß-Berliner-Damm in Richtung Rudower Chaussee. Kurz hinter der Pietschkerstraße setzte der Senior den Blinker, bog nach links ab und kollidierte mit der in gleicher Richtung fahrenden Bahn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 52-jährige Tramfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Autofahrer zog sich Schnittverletzungen am Kopf und einem Arm zu. Fahrgäste in der Tram wurden nicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechterte. Ob die Verschlechterung durch den Unfall bedingt oder ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des für Verkehrsdelikte zuständigen Fachkommissariats der Direktion 3 (Ost).