Nr. 2623

In Haselhorst haben Einsatzkräfte des Abschnitts 41 gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Baggerdieb festgenommen. Der Halter alarmierte die Polizei, nachdem er kurz nach 16 Uhr eine Benachrichtigung eines GPS-Trackers aus dem Bagger erhalten hatte. Dieser hätte eigentlich auf einer Baustelle am Juliusturm stehen sollen, war aber offenkundig entwendet worden und nun in der Motardstraße Ecke Rohrdamm unterwegs. Die Beamten konnten den Bagger dann dort auf einem Lkw feststellen und den Fahrer des Lkw, einen 40 Jahre alten Mann, festnehmen. Der 2,6 Tonnen schwere Bagger wurde an seinen Besitzer zurückgegeben; der Lkw und das Handy des Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Im Polizeigewahrsam musste sich der 40-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurde er an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das nun wegen schweren bandenmäßigen Diebstahls ermittelt, da der Verdacht besteht, dass an dem Diebstahl noch weitere Personen beteiligt waren. Der Tatverdächtige soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüfen wird.