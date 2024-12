Mit Schusswaffe hantiert - Festnahme

Nr. 2619

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht einen Mann in Neukölln fest. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Lokal an der Sonnenallee, nachdem dort ein 37-Jähriger mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der Tatverdächtige gegen 1 Uhr die Bar und trank dort am Tresen mit einem bislang noch Unbekannten Bier. Einer Zeugenaussage und Videoaufzeichnungen zufolge soll der 37-Jährige mit einer Schusswaffe hantiert und anschließend das Lokal verlassen haben. Vom Lokal ging er auf die gegenüberliegende Straßenseite und blieb dort vor einem anderen Café stehen. Aus diesem kam kurz darauf ein weiterer Mann und begann mit dem 37-Jährigen ein Gespräch. Während des Gespräches gingen beide in Richtung Braunschweiger Straße. Als die Einsatzkräfte herannahten, flüchtete der Tatverdächtige auf die Braunschweiger Straße. Auf der Brusendorfer Straße nahmen ihn die Polizistinnen und Polizisten fest. In der Nähe fanden die Einsatzkräfte eine scharfe Schusswaffe und stellten sie sicher. Im Anschluss brachten sie den 37-Jährigen in ein Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ungefähr 2,5 Promille. Nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen, einer Blutentnahme und eines Anschlussgewahrsams konnte der Tatverdächtige gegen 7 Uhr heute Morgen seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz übernahm das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).