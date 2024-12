Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Arbeitsunfall auf dem Weihnachtsmarkt

Nr. 2613

Gestern Abend kam ein junger Mann nach einem Arbeitsunfall auf einem Weihnachtsmarkt in Lichtenberg in ein Krankenhaus. Gegen 20.30 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte zum Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee alarmiert. Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen soll sich ein Angestellter versehentlich in den Schwenkbereich eines Fahrgeschäftes mit Pendel begeben haben. Als dann das Pendel nach unten schnellte, wurde der 20-Jährige am Hinterkopf getroffen, schlug auf den Boden auf und war sofort bewusstlos. Ein Besucher zog den Verunfallten aus dem Schwenkbereich und mehrere Personen leisteten dann Erste Hilfe. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Dort wird er seitdem auf der Intensivstation behandelt. Am Fahrgeschäft stellten Einsatzkräfte fehlende Sicherheitsvorkehrungen fest, da keine Barriere zwischen dem Arbeits- und dem Schwenkbereich vorhanden war. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin wird das Fahrgeschäft aus Sicht des Arbeitsschutzes überprüfen. Das örtliche Abschnittskommissariat übernahm die Ermittlungen zur fahrlässigen Körperverletzung gegen den 46-jährigen Vorarbeiter des Fahrgeschäfts.