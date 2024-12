Mann von Straßenbahn angefahren und verletzt

Nr. 2610

Gestern Abend wurde ein Mann in Pankow bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war die Straßenbahn der Linie M1 gegen 21.30 Uhr in der Berliner Straße in Richtung Am Kupfergraben unterwegs. In Höhe der Samländischen Straße stürzte der 47-jährige Mann vom Grünsteifen aus in die Gleise, die von der Fahrbahn getrennt sind, und die Bahn fuhr den Passanten an. Durch den Aufprall und den Sturz wurde der 47-Jährige verletzt. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme bei dem Fußgänger durchgeführt. Während der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste unverletzt blieben, erlitt ein Zeuge einen Schock. Der 47-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.