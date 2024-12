Verletzung durch Schläge und Tritte

Nr. 2606

Bisher Unbekannte verletzten gestern Abend einen Mann in Friedrichshagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 46-Jähriger und seine 53-jährige Begleiterin gegen 20.30 Uhr auf dem Marktplatz in der Bölschestraße zunächst mit einer Frau und einem Mann in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Mann den 46-Jährigen geschlagen, zu Boden geschubst und ihn mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper getreten haben. Auch die Frau soll ihn mehrfach geschlagen haben. Die 53-Jährige soll noch dazwischengegangen sein, was jedoch erfolglos blieb. Der Angegriffene erlitt einen Nasenbeinbruch und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Seine Begleiterin blieb unverletzt. Der Mann und die Frau flüchteten und die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen.