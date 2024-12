Mutmaßlicher Schuss mit Softairwaffe auf Objektschützerin

Nr. 2605

In der vergangenen Nacht kam es in Tiergarten zu einer mutmaßlichen Schussabgabe mit einer Softairwaffe auf eine Objektschützerin der Polizei Berlin. Während ihres Dienstes vor einer Botschaft in der Tiergartenstraße verspürte die Frau gegen Mitternacht den Aufprall einer gelben Kugel, die bisherigen Erkenntnissen zufolge von einer Softairwaffe stammen könnte, auf ihrer getragenen Schutzweste in Höhe des Brustbereiches. Zur Zeit des Aufpralls nahm sie keine Personen, allerdings vorbeifahrende Autos wahr. Alarmierte Einsatzkräfte suchten in der Nähe nach verdächtigen Fahrzeugen und Personen, jedoch ohne Erfolg. Die Bedienstete erlitt keine Verletzung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.